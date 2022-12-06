台北市第3選區（中山、北松山）立委補選起跑，民進黨立委候選人吳怡農今(6日)開記者會，除發生來賓呱吉遲到插曲外，主打乾淨選舉不掛看板的吳怡農，竟呼籲支持者上網列印海報，協助張貼在中山區、北松山區各處，讓媒體人張禹宣傻眼直批：「化整為零」同樣有害市容，若有不熟悉規定範圍的民眾，可能誤觸地雷遭到罰鍰，還是說不是自己付錢，就能「撇乾淨」。

吳怡農3日原定8點參加民權國小校慶，卻遲至9點才現身，且受訪時對媒體詢問顯現不耐。媒體人張禹宣當天曾評，吳怡農遲刻魔、嗆記者、發脾氣三個大忌一次達成。接著吳怡農5日又臨時將聯訪時間從10點改到9點30分，被記者嗆「聯訪時間難道是規劃好玩的」。吳怡農今日舉辦競選主視覺發表會，請來台北市議員王世堅、邱威傑站台，但記者會又再度發生不準時狀況，這次遲到的是「呱吉」邱威傑。

「吳怡農，你不煩我都講到煩了…」張禹宣在臉書發文直接還原現場。農辦：各位不好意思，因為那個呱吉，邱威傑議員現在還在路上…先稍微等一下下呱吉。記者：那就先上座啊，先上座啊？記者：呱吉（消音）時間都沒辦法準時到位。然後一旁的堅哥就露出尷尬而不失禮貌的微笑…他反諷酸，還是呱吉是在用自己的方式，惡整先前指控「民進黨內最邪惡的一群人」背後的英系黃承國？坦白說這樣「神操作」真的看不懂。

此外，記者會上吳怡農還表示，因為支持邱威傑《台北市競選廣告物管理自治條例》，因此他選舉期間將不掛看板，只會張貼海報，主視覺中「壯闊台灣，國家安全，競爭力，國際化」的文字是他的理念，加上「vote for change」競選口號，還有投票日期1月8日，相當簡單清新。

「更神的是什麼？」張禹宣接著批，主打乾淨選舉不掛看板的吳怡農，竟然呼籲支持者可以上網列印海報、協助張貼在中山區、北松山區各處…？真的拜託一下，看板林立對比海報到處亂張貼，只是「化整為零」同樣有害市容，更遑論若有不熟悉規定範圍的民眾，可能誤觸地雷遭到罰鍰，還是說不是自己付錢，就能「撇乾淨」。他不禁喊：真的拜託一下，就一天不「農包」，很難嗎？