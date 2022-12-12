台北市第三選區立委補選1月8日投票。民進黨吳怡農延攬總統級文膽劉導重回吳怡農團隊，幫忙操刀選戰，吳怡農的選情會不會因此翻盤？媒體人吳子嘉表示，「不會」。

吳子嘉11日在《董事長開講》網路直播節目中表示，他有賭盤的朋友告訴他，王鴻薇讓1萬票，這代表藍綠很接近。如果目前讓1萬票到接近時，不會差非常多，1萬可能變成5萬，但不會變成10萬，會有一個微幅的調整；因此他認為，王鴻薇要加強、要去掃街，打口水戰沒有意思。不過如果吳怡農被笑草包，以後的政治路會很難走。

至於吳怡農特別延攬總統級文膽劉導入列，吳怡農的選情會不會因此翻盤？吳子嘉認為，「不會」。

另外，吳子嘉也指出，立委補選參選人吳怡農、前新竹市長林智堅、前立委陳柏惟等3人都是「非常傑出的包裝」，林智堅4年花7億行銷，太可怕了。

來賓馬千惠則表示，林智堅的臉書照片都是網美照，取景、角度各方面真好，無話可說。吳子嘉卻認為]，林智堅兩任新竹市長7年多，連矽晶片跟矽都分不清楚，這種科普大概是國中程度。