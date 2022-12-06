民進黨在九合一大選後檢討相關議題，立法院黨團5日舉行記者會，強調將研擬提出「公職人員選舉罷免法第26條修正草案」，未來涉及「黑、金、槍、毒」者，不得登記為候選人。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉5日指出，「這有更高的目標在裡面，要把黑道這個黑鍋扣到蔡英文頭上，這是大內鬥」，引發討論。

吳子嘉5日在網路節目《關鍵時刻》中指出，「現在吳怡農在談黑道問題，李文忠也談中常委有黑道，蘇貞昌也說有關黑道問題，民進黨要好好處理」，吳子嘉直言，「這三個人的講話方式其實都指向『蔡英文』，而且有非常清楚的目標跟方向性，換言之講，我懷疑某派系已經做成一個決議，所以我覺得這有更高的目標在裡面，要把黑道這個黑鍋扣到蔡英文頭上」。

吳子嘉認為，「這是一場大內鬥，要鬥蔡英文一個人，後蔡英文時代開始了」，所以所有掃黑的目標跟對象都是黨內鬥爭，鬥只有鬥一個人，就是所謂英系的老大，把蔡英文鬥垮，目標就是這麼一回事，就是奪權。吳子嘉最後更說，「民進黨這次非常清楚，一直拼命推向2024的去蔡化，要把賴清德的時代正式推上檯面」。