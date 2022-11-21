快訊／抗議天王柯賜海驚傳死亡！陳屍陽明山公園車內 生前最後公開露臉畫面曝 @中時新聞網 ​

「抗議天王」柯賜海今（21）被發現陳屍在其廂型車上，享年66歲，消息曝光引起網友熱烈討論。其實柯賜海不只到處抗議，生前更曾數次參選，其中在2006年參選台北市長時，選票還比當時同樣參選台北市長的「對手」、媒體人周玉蔻多「315票」，引起不小的討論。

柯賜海過去常在他人受訪時舉牌抗議搶鏡，甚至打斷不少採訪，讓媒體傻眼卻也因此成功獲得民眾注意，因此成名；柯還飼養大批流浪狗，並常常在抗議時帶著動物現身，讓維護秩序的警方頭痛。

事實上柯賜海不只是會抗議，更曾數次參選企圖從政。資料顯示，柯賜海於1995年參選台北市立委第一選區，但僅獲145票敗選，也曾在1996年參選國大代表台北市第一選區，僅獲751票，同樣敗選。

但柯賜海不死心，包括2001年、2004年的立委選舉他都再度挑戰，可惜依然沒有好結果；一直到2005年時，柯賜海參選花蓮縣長，此役他獲得不少縣民支持，搶下20113票，得票率達12.89%，雖然最後仍不敵國民黨籍候選人謝深山的66545票而落選，但卻引起討論；2014年他再度挑戰花蓮縣長大位，這次獲得14954票，得票率降到9.49％；當年勝選者則為傅崐萁，以89048票當選。

除此，柯賜海還曾參加2006年的台北市長選舉，雖然只獲得3687票、得票率0.29％，但卻並非吊車尾，當時他以315票的些微差距，贏過同時挑戰台北市長選戰的周玉蔻（得3372票），排在倒數第2名；而2015年時，柯賜海本宣布將參選2016年的立委選舉，甚至在花蓮成立競選總部，立下壯志「要比柯P厲害」，但最後沒正式向中選會登記。

雖然柯賜海近年因染病較少現身，但也一度喊出要「重出江湖」，還傳出考慮再度挑戰花蓮縣長選舉，不料今日突然傳出過世消息，讓不少人相當意外。