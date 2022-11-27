「抗議天王」柯賜海晚年罹患帕金森氏症，21日清晨因心因性休克猝死，享壽66歲。過去常跟柯賜海一起被討論的「上流美」許純美，聽聞死訊後感嘆：「人生無常」，並回憶過往兩人的短暫互動。

柯賜海常在公眾人物受訪時，在背後舉牌抗議，成為當時的紅人，過去自稱靠法拍屋致富的他，曾與許純美隔空互放話、揚言比財產，根據《三立新聞網》報導，許純美回憶往事，稱不認識柯賜海，過去卻被對方嗆比權狀數量；此外，許純美說以前開記者會時，柯賜海老在背後舉牌，「讓我感覺更煩、更囉嗦。」

得知柯賜海離世後，許純美感慨人生無常，相當關心他的後事，並呼籲全國眾生一起念佛迴向給柯賜海。

柯賜海人生大起大落，早年靠買賣法拍屋致富，風光時曾是五星級飯店的長期住客，感情生活也很豐富，曾自爆交過9任女友、結婚3次，不過晚年潦倒，罹患帕金森斯症，3年多都以箱型車為家，21日清晨因心因性休克自然死亡，結束66年的傳奇人生。

至於現年64歲的許純美，已淡出螢光幕多年，一心一意的學佛，即便收到不少節目的邀約，都拒絕再回演藝圈，也感慨現在的電視環境不如從前。