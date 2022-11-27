白俄羅斯通訊社報導，該國外交部長弗拉基米爾‧馬克伊(Vladimir Makei)過世，享年64歲。他長期擔任白俄羅斯外交部長，持續代表白俄羅斯表示對俄羅斯的支持，被稱為克宮的親密盟友之一。

馬克伊自 2012 年以來，就一直擔任外交部長，上星期，馬克伊參加了在亞美尼亞舉行的莫斯科領導的集體安全條約組織（CSTO）峰會，原本預定在下周一會見俄羅斯外長謝爾蓋•拉夫羅夫(Sergey Lavrov)，仍是談論烏克蘭問題。

1994 年以來，白俄羅斯的領導人一直是盧卡申科(Alexander Lukashenko)，雖然期間有過選舉，但是幾乎只是走個形式，慮卡申科的鐵腕統治很難憾動，這也使得白俄羅斯也受到西方的排斥，白俄羅斯只能繼續與俄羅斯加強緊密聯絡。最明顯的就是今年 2 月份，白俄羅斯借道給俄羅斯部隊，對烏克蘭發動全面入侵。

雖然如此，白俄羅斯堅稱，他們並未涉及俄羅斯與烏克蘭的軍事行動。