經濟規模效益顯現，台達電（2308）第三季在營收超過千億元帶動下，稅後純益以110.68億元創單季歷史新高，這是台達電獲利首度衝破百億元，季增45％、年增73.8％，EPS達4.26元，累積前三季稅後純益為247.55億元、年增20.5％，EPS為9.53元。

在車用、伺服器、風扇、樓宇自動化等主力產品帶動下，台達電第三季營收已經以1,062.48億元創歷史新高，而在經濟規模帶動與零組件供應日趨寬鬆下，台達電第三季毛利率來到30.29％，比上一季增加0.89個百分點，更比去年同期增加兩個百分點，第三季營益率為12.74％，季增兩個百分點、年增近3個百分點。

值得注意的是，台達電毛利率、營益率並沒有跟隨營收而創歷史新高。法人表示，先前在零組件大缺時，台達電為了順利出貨，以高價購料的庫存尚未用罄，然而零組件供應寬鬆、跌價指日可待，因此在第三季提列庫存備抵跌價損失，是台達電第三季毛利率、營益率沒有創歷史新高的主因。

而在主要財務指標走揚下，台達電第三季稅後純益衝上110.68億元，比第二季大增45％，更比去年同期激增73.8％，超越台達電在2019年第二季因為併購泰達電，而獲得業外金融評價收益創下的單季獲利「天險」95.3億元，第三季EPS為4.26元，累績前三季稅後純益為247.55億元、年增20.5％，EPS為9.53元，今年賺超過一個股本可期。