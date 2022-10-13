房市交易交峰期已過，根據財政部最近統計，今年9月個人房地合一稅收30.2億元、年增92％，不過稅收已經反映近期交易量縮，首見連續四個月稅收衰退。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，房地合一稅逐漸反映近月的交易量能縮減，不過雖然趨勢是逐月減少，但減少幅度並不大，反映出近期出售的不動產，仍有明顯增值。

曾敬德表示，今年5月開始陸續受到疫情、股災、升息等外在因素干擾，房市交易量能下滑，不過因預售換約被納入房地合一稅收內，房地合一稅收還能維持穩定的量能，惟短期內市場交易狀況仍未見轉熱，預料未來幾月的房地合一稅收仍有可能下探。

雖然9月年增幅達九成以上，不過主要由於去年7月房地合一稅2.0新制上路，許多交易搶在上路前完成，導致8、9月的基期較低。今年稅收5月出現35.6億元的高峰後，個人房地合一稅收已經連續四個月衰退，9月房地合一稅收創近六個月新低，的確反映市場降溫跡象。