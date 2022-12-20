本周四（22日）將迎來冬至，哪些星座的運勢會受節氣影響呢？命理專家小孟老師在臉書粉專分享，處女座、天秤座、雙子座及天蠍座越冷越旺，冬至時正財運非常強，會賺到多餘的資金，保持良好的存錢習慣，口袋就能越來越深。

1、 處女座

處女座冬至時的正財運越來越好，會有多餘的資金去做其他事，若想用不同方式增加自己的財富，可以考慮投資新興市場基金或科技類股，每個月固定投入，無須給自己太大壓力，去追市場的報酬。

2、 天秤座

天秤座在冬至這一周，正財運旺盛，可以開始將一些多餘的資金，用於投資活動，假若本身已經有熟悉的投資模式，而且也獲得正向結果，可以繼續以這種方式繼續經營。

3、雙子座

雙子座若有打算改變理財方式，冬至可是最佳時機，別擔心損失會太多，可用小額方式實驗投資模式，慢慢地就會找到適合自己的理財方式，讓他們在這一方面越來越有自信，自然也能贏來正面結果。

4、 天蠍座

天蠍座在冬至這周很適合做投資，可以先參考理財專家的意見，了解他們用什麼方式理財，或用哪些方法判斷市場情況，有助於考慮標的物時更準確，不過這一段期間他們物慾特別強，建議有多餘資金時，除了投資外，也適合學習理財。