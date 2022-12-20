再堅強的人內心都有柔軟的一面，再成熟的人遇到自己心動的對象便會變得孩子氣，當慢慢習慣一個人時，久而久之會發現已習慣成依賴，《摘星工廠》運勢專欄指出，巨蟹座、雙魚座、處女座會過度依賴另一半，並會把希望和期待寄託到戀人身上，雖讓他們心中踏實很多，卻會給另一半帶來負擔。

▍巨蟹座

巨蟹座很在乎安全感，如果缺乏自信，往往會把所有的希望和期待，寄托到戀人身上，只要對方一直都陪在身邊，有個人可以幫忙遮風避雨，巨蟹座便會踏實、心安一些，覺得自己有個殼可以窩著。

▍雙魚座

有伴的雙魚座，當碰到煩心事會想先找另一半商量，或發牢騷，寄望另一半能分擔，如果能幫忙搞定，那更好！雙魚座雖然喜歡獨自做自己的事，不喜歡有人來打擾，但會希望戀人能安靜的陪在身邊，有什麼事可隨時跟他們說，可以招之即來的另一半，是雙魚座心底的盼想。

▍處女座

別看處女座平日總是獨立高冷的樣子，其實在愛情中，他們非常依賴另一半，並且會在戀人面前示弱，把自己不想碰的事交給對方處理，沒有誰能拒絕得了處女座放下身段的求助，長此以往，很多事就賴著對方了。