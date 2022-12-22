有些人感情路不順，總是遇不到真愛，甚至被渣男、渣女傷透心，變得不再相信愛情，但換個方式尋找對象，或許就能遇見對的人。《靈匣網》近日分享5個情路坎坷的星座，適合參加相親活動，比較容易遇到真愛。

1、 摩羯座

摩羯座很有耐性，也因他們善於等待，所以常錯過良緣，此外又不善言辭，與懂得花言巧語的競爭者相比，比較難獲得異性注意，而且摩羯座將重心放在生活與工作，對感情比較少花心思，成為難脫單的原因，因此相親的戀愛模式很適合他們，活動中能迅速篩選出適合的對象，摩羯座有時間展現個人魅力，吸引對方注意，獲得認可收穫愛情。

2、 巨蟹座

巨蟹座個性較孤僻，雖然做事能力強，但戀愛時卻不主動，想與對象有進一步關係時，總是會思考很久，容易被別人捷足先登，感情路比較不順，經常遇到挫折，不過在相親場合，雙方會坦誠相見，相處時巨蟹座也不用擔心競爭者搶去他們表現的時間，而且對於感情專一，成為巨蟹座獲異性關注的優勢，相親雖然比較不浪漫，但卻能很快找到真愛，一旦配對成功，巨蟹座就會用心經營。

3、 處女座

處女座性格較保守，凡事都要求完美，尋找對象也不例外，看不慣現代人談速食戀愛，因為他們在戀愛中，會願意付出自己的全部，平時若遇到不重視感情的人，反而會讓他們嗤之以鼻。不過相親時，參加者多半都是以希望能找到合適伴侶為出發點，對於感情比較認真，非常適合處女座參加，遇到真愛的機會很大。

4、 雙魚座

雙魚座感情豐富，而且想像力超凡，總是憑著自己的直覺找對象，不管別人怎麼想，就算遇到渣男渣女也是如此，而且容易相信別人，一旦動了心就無法自拔，所以常在感情中受到傷害，相親反而是他們認識異性的好選擇，在人群中做篩選，找到適合自己的對象，而且參加相親的人通常對感情都較認真，可以減少雙魚座受傷的機會。

5、 獅子座

獅子座領導力強，不甘於人後，選擇伴侶時要求也很高，不願在自己的生活圈找對象，比較希望可以在其他地方，偶遇自己未來的另一半，不過平時都是以工作為重，所以很難遇到對象，參加相親反而可以增加他們遇到異性的機會，擴大交友圈，經過層層篩選後，找到他們心中理想的對象，而且相親時的配對成功率高。