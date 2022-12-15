許多人對於另一半都會有控制欲，如果太強烈可能會讓對方感到沒有獨處空間，進而導致分手。不過有一名女網友分享，她和另一半都有互看手機、使用「抓姦神器」Zenly、共用社群軟體等8種習慣，愛情長跑5年後更在今年修成正果。貼文曝光後，許多人紛紛感嘆真的是天生一對。

原PO在Dcard發文分享她和另一半的習慣。一、雙方都會看對方手機，密碼是對方生日，也能用對方的臉部識別開啟，手機基本上隨便對方看；二、兩人都愛用Zenly，除了常常看彼此位置，還常常傳愛心、給對方看手機電量表達愛意；三、雙方手機可以登入對方的IG，還會共用YouTube、Email，看到對方的私人信件或是訊息；四、因為她喜歡佔領老公的全部生活，因此手機、錢包、鑰匙圈、衣服、褲子、眼鏡、襪子、鞋子、內褲都是她買的，有空就會汰換對方的舊衣物。

原PO繼續說明，五、每天一起洗澡、上廁所，因為所有時間都想在一起，除了趁洗澡聊天交流情感以外，她半夜起床也會要老公陪著；六、老公保管所有私人物品，包括信用卡、金融卡和密碼、股票帳密，她除了偶爾請老公提領現金，也會讓老公幫買股票；七、她在老公辦公桌放了一台監視器，可以隨時監看老公行動；八、不管在哪、有什麼事，都會趁著中午休息時間見面，即使只是5分鐘，如果分開的話就會瘋狂視訊。

原PO表示，她和老公控制欲、佔有欲都很強，隨時都會互相問對方愛不愛自己，由於生活都以對方為主，交友圈也因此迅速縮減。如今走來已經交往5年、同居3年，更在今年順利結婚。

對此，許多人紛紛回應，「哇那你們很適合對方欸，恭喜結婚！」、「你們真的是天生一對，這種高需求低隱私，真的不是人人都能接受的，恭喜你們」；不過也有網友擔心未來兩人若生小孩，恐怕也將遭到這種高壓對待，直呼「拜託不要生小孩謝謝」。