台灣肥胖人口越來越多，許多人到了過胖、過重後開始選擇減肥。一位女網友表示，家人覺得能吃就是福，每餐都把她餵得飽飽的，因此身高156公分的她曾重達73公斤，直到上大學後跟著室友運動健身，體重才漸漸回歸正常，沒想到回家後卻因此被家人痛批是不孝女，甚至趕出家門！

原PO在Dcard發文表示，自己從小就胖胖的，家人們一直認為能吃就是福、女生屁股大比較好生，由於是雙薪家庭，午餐常常由同住的奶奶準備，「每餐都把我餵得飽飽的，生怕我會餓死拼命塞」，因此過去的她就像顆肉丸一樣圓，幸運的是同儕們並未因此進行嘲笑。

直到大學到台北念書後，原PO看到許多漂亮的女生，才破棄從小大道被灌輸的「胖就是福」觀念。當時她住在宿舍，室友都是香香、瘦瘦的女生，其中一位自律每天吃蔬菜、上健身房運動的室友，邀請每天宅在宿舍的原PO要不要運動，她因此從73公斤慢慢減肥到剩下55公斤，目前也不停歇的減肥。

沒想到久違回家後，全家人都相當生氣，爸爸問她是不是沒錢吃飯，阿嬤以為她被欺負、要求別讀大學了。雖然原PO說明只是因為太胖該減肥，阿嬤卻氣到邊發抖邊罵她不孝。原PO透露，之後家人準備大魚大肉要給她補回來，她只是強調吃飽、不吃了，媽媽竟氣得吼說「乾脆都不要吃，餓死算了」，爸爸還氣得把碗摔在地上，罵她是不孝女「以後不要回家」。

原PO感嘆，由於觀念和家人不同，不知道未來如何面對才好，「居然有天因為減肥這種事被趕出門，傻眼至極」。許多人則紛紛安慰，「好神奇的家庭哦，我爸反而覺得我太胖叫我要減肥哈哈哈哈哈」、「如果去做個健康檢查咧？把數據給家人看，讓他們知道自己現在是健康的，請他們不要太擔心，醬子。也許一時之間變化太多，所以需要時間接受吧」。