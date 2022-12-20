東海大學工設系於19日下午在工設系館舉辦2022工設週開幕儀式，校長張國恩、學務長龍鳳娣、工設系主任呂佳珍、建築系主任曾瑋，以及本屆工設週主辦班級導師羅際鋐等校內師長均出席參與，而今年以「LSD精神微解封」為展覽主題，規劃互動式展覽，結合「設計公司案發現場」的故事情節，讓觀眾藉由尋找線索與層層解謎的過程中，了解工設系的日常。

每年聖誕節前夕，東海大學工設系延續傳統，皆由大三學生策劃「工設週」活動，藉由展覽呈現學生們對於設計獨特且自由的想法。今年工設週以「LSD精神微解封」為主題，模擬案發現場，希望跳脫平時枯燥乏味的生活，讓觀眾在過程中能感受到高互動性與高強度的視覺展覽體驗。

東海大學工設系學生設計公仔產品，結合工設週展示。(照片/東海大學提供)

工設系大三學生吳旻臻表示，在工設週發想初期，因和同班同學徐振斌、蔡萱等人在同一家設計公司實習，進而以「設計公司」的元素，結合「命案現場」的故事主軸，在展覽中將大量在工設系所學、所用的設計稿、模具和3D列印機等常使用的器材工具，融合進展示中。徐振斌說，本次以惡趣味模式吸引不同類群的觀眾，並以互動式展出，讓觀眾尋找線索、合作解謎，體會不同的樂趣，並希望觀眾能在找循線索中，多觀賞大家的作品，並對工設系留下深刻印象。

校長張國恩表示，國外許多創新潮流者的成功年齡約在27歲，顯示年輕人能引導新的想法與作法，這也代表大學階段在年輕人的創新發想中扮演很重要的角色。張國恩說，今年工設週主題以「案發現場」為角度設計發想，學生們將創意透過實作來呈現，引導應用、設計的創新想法，非常有特色和意義。

東海大學工設系學生設計「精神微解封」主題的周邊商品，結合工設週展出。(照片/東海大學提供)

系主任呂佳珍指出，東海工設系於民國78年成立至今已33年，每年皆由學生自主發動議題，展示大一至大三的學習歷程。本屆大三班導師羅際鋐則表示，工設週是東海大三學生很重要的活動，能匯集能量、各司其職發揮影響力，而策展的經驗值也有助於大四參加「新一代設計展」的展現。

活動總召陳芷苓說，因東海工設系有擺攤教學的課程，因此本次結合故事情節也發展個人攤位制度，讓同學們在攤位中透過周邊商品的製作，發揮風格、呈現創意亮點本次展覽將由19日開幕後展示到24日平安夜，歡迎有興趣的民眾前往參觀。