博客來網路書店涉及對清潔工「假承攬真僱傭」，引起外界批評聲浪。統一超商委任律師劉韋廷今天晚間表示，博客來已和該名清潔阿姨達成和解；清潔阿姨也表示，今天下午已和博客來達成協議，感謝大家。

針對涉及清潔工「假承攬真僱傭」勞資風波，博客來母公司統一超商今天上午火速對此回應，博客來總經理江呈欣立即調離現職，並即刻啟動內部調查，不過仍難澆熄外界批評聲浪。

統一超商委任律師劉韋廷今天晚間接受中央社記者電訪證實，博客來已和該名清潔阿姨達成和解，並簽署完和解書，因和解內容必須保密，無法透露具體和解金額。

劉韋廷提到，公司提出2個和解條件給該名清潔阿姨，除了符合勞基法的金額，也有提出優於勞基法的金額，希望展現公司誠意；不過，清潔阿姨只願意收符合勞基法的金額。

劉韋廷表示，最後和解金額是按清潔阿姨20餘年僱傭年資算出，例如勞退、勞保、資遣費等均有列入其中，並已由清潔阿姨確認過和解金額。

這名清潔阿姨則透過錄音表示，「今天下午和博客來達成協議的內容，為博客來公司彌補過去21年應給我的費用，多謝大家，也感謝博客來」。

律師陳又新23日在臉書發文揭露，一名在博客來打掃20幾年的清潔工，遭公司通知明年起不用再來，該名清潔工不僅過去從沒有勞健保、三節禮金，現在才知道自己連退休金也沒有。

陳又新貼文指出，該名清潔工表示自己不識字，結果博客來和清潔工簽署的是承攬契約，卻要打卡上下班等，恐涉及「假承攬真僱傭」，貼文一出，輿論譁然，要求博客來出面說明。