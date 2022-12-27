開出支票，卻變芭樂票，害人不淺。中央銀行業務局27日公布111年11月存款不足退票概況，存款不足導致退票的金額31億元，其中，大戶退票中，1個人戶和1公司法人戶，兩者加總的毛退票金額達5.1億元，個別則為2.2億元和2.9億元，等於占11月單月退票金額的六分之一。

就因為該家公司的退票，帶給11月公司戶退票張數占全體退票張數的比重，月增3.69個百分點，公司戶退票金額占全體退票金額的比重，也出現月增3.83個百分點。

據統計，11月存款不足毛退票張數共計4,115張，占票據交換張數之比率為0.08％，與10月相同；存款不足毛退票金額31億元，占票據交換金額之比率為0.28％，較10月略減0.01個百分點，主要係因11月份票據交換金額較10月增加，而存款不足退票金額較10月減少所致。

央行統計，11月票據交換張數為537萬1,666張，較10月增加3.05％，票據交換金額為1兆1,312億元，較10月增加4.40％。兩者都出現月增現象，主要是11月較10月多2個營業日，致票據交換張數及金額均增加。