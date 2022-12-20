黃碧珍無私助人的態度受到肯定。（高雄醫學大學附設中和紀念醫院提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄醫學大學附設中和紀念醫院精神科門診志工黃碧珍奉獻超過20年，時數累計8000多小時，日前榮獲衛生福利部「全國志願服務」金牌獎。黃碧珍發揮溫暖的本質，在診間撫慰家屬焦燥的心情，也曾在安寧病房協助病患和家屬化解心結，更積極推廣器官捐贈，無私助人的態度受到肯定。

現年63歲的黃碧珍曾做過洗車、賣檳榔、小麵攤等工作，先生遠在北部工作，在高雄生活的她得獨自撫養2個小孩，身體終不堪日夜打拚，39歲那年罹患了婦科癌症。

手術後，黃碧珍決定好好珍惜生命，發願當志工，一開始跟著慈濟志工到各醫院帶活動。某天，時任高醫精神科護理長侯淑英牽著她的手說「妳和我們有緣，應該在高醫當志工」，黃碧珍就在精神科門診一待20年。如今，黃碧珍的生活除了照顧晚年罹病的媽媽及婆婆，幾乎全都奉獻給志工服務，在高醫、慈濟和區公所都能看見她的身影。

精神科門診常見病人情緒不穩定，黃碧珍觀察敏銳，會主動上前安撫，用細細柔柔的聲音撫平病人焦躁的情緒。某次，黃碧珍見一對父母用輪椅推著一位病人來看診，病人的妹妹著急地問她「阿姨，我姊姊能不能恢復健康？」。原來，病人原本在大學就讀，不知什麼原因發病，從此關閉心門、退化到兒童階段，還長年足不出戶，只能靠媽媽拿故事書唸給她聽，像小學生一樣。女大生的爸爸還說，無論花多少醫療醫費都沒關係，只要病人可以康復。

黃碧珍建議女大生的家屬，多陪伴、多帶孩子接觸大自然，有益身心健康。過了一陣子，黃碧珍竟然在柴山遇到了女大生一家，女大生顯得很開心，家人不斷感謝黃碧珍的提醒與祝福。

黃碧珍也曾擔任過安寧病房的志工，某天一位婦人走到護理站，詢問她「如何可讓病人早一點過世」，她聽了嚇一跳，與婦人深談之後才了解，婦人的先生以前對家庭不聞不問，生病後卻要家人照顧，讓婦人心生怨恨。黃碧珍牽著婦人的手回到病房，探詢男子有什麼話想說，無法言語男子只能用眨眼回應。黃碧珍開口問他「是不是覺得對不起太太？」，男子當場眨眼並掉下眼淚，此時黃碧珍將夫妻2人手緊握，接著跟婦人一起幫男子清潔梳洗，隔天中午男子就安詳的離世。

「人生苦短，要好好珍惜生命」，黃碧珍說，她曾在一個早上親睹安寧病房離開5名病人，讓她體悟有生之年，要把握當下、全心付出。她也積極推動器官捐贈，主動引導有緣人器官捐贈的意義。

黃碧珍當志工「只求付出、不求回報」，把志工鐘點費，透過醫院社會服務室捐給需要的人。高雄醫學大學附設中和紀念醫院鍾飲文院長表示，高醫志工隊可幫助醫療服務品質的提升，使病人及家屬獲得適當與完整的就醫協助與溫馨關懷，在新冠肺炎疫情期間更是有力的助手。