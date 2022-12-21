有些人明明很有實力，卻時常對自己沒有自信，明明可以做到的事情，卻不敢嘗試，常常會把別人的錯歸咎給自己，《科技紫微網》運勢專欄指出，天蠍座、處女座、巨蟹座、金牛座、摩羯座時常因過於在乎別人感受，覺得自己不夠好而造成做事綁手綁腳沒信心。

▍天蠍座

天蠍座的爭強好勝容易陷入極端的兩難狀況，不是過分自信就是過分自我否定，他們最擅長裝腔作勢來掩飾內心的膽怯和自卑，偶爾冷言冷語，偶爾愛猜忌，這是因為對自己不夠自信，懷疑是不是真的值得被喜歡，其實只要先肯定自己，就能找到一個支撐點，讓他們可以大膽的勇往直前。

▍處女座

處女座時常對自己太苛刻了，一遇到問題就喜歡自我反省，操了很多不需要操的心，時常把自己搞得很累，你們認真、負責、細膩的態度，已經是做事的翹楚了，但他們還是會擔心自己能力不夠好而主動放棄，一些原本應該屬於你們的東西，卻因為不夠自信而白白錯失，這樣實在太可惜了，試著放鬆一點，說不定結果會大不同呢！

▍巨蟹座

巨蟹座時常患得患失，把自己折磨得很痛苦，然而，這毛病的根本原因就是缺乏安全感，他們無法從內心深處肯定自己的價值，所以需要不斷從別的地方找力量，只要被別人否定，巨蟹座就會跟著否定自己，不斷反省是不是自己做錯了什麼，但有時候，明明是其他人的錯，他們也會幫忙找理由，或是把責任攬到自己身上，適時拋開心裡的負擔，才能避免好運降臨時無法接收。

▍金牛座

默默努力的金牛座，最不願意給人添麻煩，即使是在團隊中，他們能自己搞定的事情，就會自己完成，矛盾的是，他們還是會為多付出的那一部分感到不公與委屈，常常反省自己不夠世故圓滑，才無法為自己爭取公平的對待，但你們的付出，都是為了展現自己的價值，即使是一步一腳印，這樣的收穫最禁得起考驗，又何必跟其他人比較呢？

▍摩羯座

摩羯座很在乎別人的看法，喜歡用其他人的角度看待自己，甚至批判自己，為此，他們不斷努力超越自我，甚至不敢停下腳步休息，把自己弄得很累，卻不知道這痛苦的源頭是自己的心魔，肯定自己的第一步，就是少在意別人的看法，因為真正的對手是自己，並多去欣賞其他人的優點，以及不同的視角，轉換心態，啟動轉運的契機。