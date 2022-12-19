人人都希望可找到天作之合的另一半，但想要幸福，不能只看外表，還要看性格、價值觀、人生規劃等因素，只有經過磨合期各方面都很合適，才能長久，《小鐵星座》運勢專欄指出，射手座vs.天秤座、水瓶座vs.雙子座、巨蟹座vs.摩羯座，不管個性或顏值都人人都稱羨的登對組合。

▍射手座vs.天秤座：絕配指數95%

射手座不屬於特別霸氣或愛耍酷的類型，而是溫文儒雅的個性，天秤座則是低調聰明而不失俏皮，正是射手座最喜歡的個性，這樣的組合在一起，不僅顏值爆表，就連秀恩愛的方式都讓旁人得戴上墨鏡。

▍水瓶座vs.雙子座：絕配指數90%

水瓶座總是給人帶來驚喜，浪漫細胞特別發達，同時水瓶座也擁有讓人妒忌的外型，而雙子座不僅多才多藝，還特別討人喜歡，什麼話經過雙子座的表述，總是特別服人，這樣的一個組合絕對能成為矚目焦點。

▍巨蟹座vs.摩羯座：絕配指數85%

巨蟹座不是那種一眼看到就讓人印象深刻，但絕對會讓人越看越喜歡的類型，溫柔中帶點小任性，而摩羯座有一種霸道總裁的氣勢，他們個性上非常互補，是人人都稱羨的組合。