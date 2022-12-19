日立旗下數位基礎架構、資料管理與解決方案子公司Hitachi Vantara針對2023年的商業科技、資料以及物聯網(IOT)提供了趨勢發展，其對物聯網(IoT)未來一年的趨勢看法，提出五大見解。

對於物聯網(IoT)未來一年的趨勢看法，Hitachi Vantara提出五大見解：

1.5G專網：5G專網帶給產業大規模的裝置連線能力、機器重置能力與即時資料分析能力，這些效益將開始顯現，例如大量使用感測器與機器人的製造業。隨著5G專網日益普及，2023年將會看到更多新網路裝置相互連結、邊緣收集的資料量更甚以往，以及IIoT解決方案的採用率攀升。

2.永續性：數位解決方案以及資料驅動的流程能自動追蹤進度，並將進度視覺化，對達成企業組織的永續目標極為重要。企業組織必須將這些目標整合至產品與服務中，並將流程數位化以滿足永續發展需求，同時即時展現行動與業務成效，唯有如此才能達成遠大的永續目標。永續性不只是解決氣候變遷問題的重要條件，對相信永續發展能提升利潤的投資者、客戶與員工而言也日趨重要。

3.邊緣資料：2023年將看到更多雲端與網路整合的機會，迫使企業組織重新規劃IT架構，特別是在IT與實體世界交界的邊緣與行動環境。工業物聯網(IIoT)的普及與5G技術的發展導致邊緣資料爆增，因此企業組織將在資料儲存以及需要迅速回應的位置加速處理與分析資料。

4.電腦視覺：隨著低延遲5G網路、邊緣運算能力與AI工具等新技術的出現，電腦視覺將扮演更重要的角色，使一線員工更容易使用AR與VR，進而讓AR與VR更廣泛應用於邊緣環境，包括大量使用AR技術的現場服務。

5.工作負載的選擇性增加，進而提升自由度與靈活性：5G提供更大的頻寬、更低的延遲性與更高的移動性，因此不用再為了要在哪裡處理工作負載而傷腦筋。IT專家可以更靈活地設計網路，更有效地滿足企業組織多變的需求。企業決策也不用再受頻寬與實體環境限制的擺布。

Hitachi Vantara首席執行長Gajen Kandiah表示，2023年人們對提升營運效率的技術與服務將有更多需求，因為這些技術與服務能加速營運效率，進而提升企業績效與韌性，應用程式、資料與基礎架構的運作等傳統領域將更受重視，不過自動化技術的廣泛採用和Gartner所說的「應用可觀測性(applied observability)」也非常重要，即企業組織如何分析、整合和使用資料以加速做出更明智的決策。同時，網路安全與永續發展的重要性將持續攀升，可同時滿足這兩方面需求的解決方案也將備受青睞。