世芯-KY(3661)隨著ABF載板供貨緊張舒緩，11月、12月營收趨勢預計將明顯向上，第四季營收季增可期，展望2023年，來自北美、大陸HPC(高速傳輸)設計及量產需求仍維持強勁未見轉弱，主要客戶之量產訂單能見度已達2023年，世芯-KY今(1)日股價強勢開高，漲幅逾2%，現階段站穩所有均線，有利股價短線偏多發展。

世芯-KY因北美客戶的AI晶片測試專案進行調整，量產時程從10月遞延到11月，故11月、12月營收趨勢向上則較明顯，整體第四季營收季成長可期。

世芯-KY上半年營收增幅低於預期，主要是因供應鏈問題所致，ABF載板短缺問題甚至一路影響到第三季，但自第四季開始載板供給不再是問題， ABF載板供應商自第四季到2023年將充分支持產能，且在先進封裝產能上，獲得台積電(2330)大力支持，2023年取得的CoWoS產能不像2022年吃緊。

展望2023年，世芯-KY營收有機會顯著成長，儘管全球產業景氣放緩，但世芯-KY來自北美、大陸HPC(高速傳輸)設計及量產需求仍維持強勁未見轉弱，北美人工智能相關之設計需求非常強勁，主要客戶之量產訂單能見度已達2023年，北美資料中心 客戶2023年的需求預估是2022年的2~3倍，且ABF載板供給將不再造成影響，台積電CoWoS及ABF載板之產能供應將成為2023年成長關鍵因素，整體而言，世芯-KY在2023年營收、獲利可望相較2022年明顯成長。