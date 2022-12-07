北京市政府網站6日發佈《北京市積極應對疫情影響助企紓困的若干措施》，進一步降低企業經營成本、加大金融支持力度、穩定產業鏈供應鏈、加力穩就業保民生等四方面提出12項措施。

在進一步降低企業經營成本方面，《若干措施》明確了5項措施。第一是全面落實系列稅收優惠政策；第二是延長階段性緩繳社會保險費的補繳期限。階段性緩繳企業職工基本養老保險費、失業保險費、工傷保險費政策到期後，參保單位可申請在2023年12月31日前採取分期或逐月等方式對緩繳的社會保險費予以補繳，補繳期間免收滯納金。

第三是延長住房公積金緩繳期限，緩繳期限延長至2023年6月30日；第四是對部分涉企保證金實施緩繳政策，第五是持續開展防範和化解拖欠中小企業賬款專項行動。

而加大金融支持力道方面也提出3項措施。包含對設備購置與更新改造給予貸款貼息支持。研究制定本市設備購置與更新改造貸款貼息政策，對符合條件的項目給予2.5個百分點的貼息、期限2年。

其次是對小微企業貸款實施延期還本付息政策。對於2022年第4季到期的、因疫情影響暫時遇困的小微企業貸款（個體工商戶和小微企業主經營性貸款），鼓勵銀行業金融機構與借款人按市場化原則共同協商延期還本付息，延期貸款正常計息，免收罰息。還本付息日期原則上最長可延至2023年6月30日。

根據中新經緯報導，同時支持開發貸款、信託貸款等存量融資合理展期。對房地產企業開發貸款、信託貸款等存量融資，在保證債權安全的前提下，鼓勵自主協商，2023年5月10日前到期的，可允許超出原規定多展期1年。