台股今年以來飽受四大不利因素摧殘，致加權指數由歷史高點的「萬八」大關一路退守，瑞銀證券台股策略分析師陳玟瑾認為，干擾變數明年可望塵埃落定，且在實質利率相對低、外資回頭加持下，台股評價將獲支撐，指數高點預期16,700點，樂觀情境上看18,960點，刷新紀錄。

台股今年以來受到美國升息、新台幣貶值、庫存調整，以及擔憂全球經濟衰退等因素影響，若非11月起指數強勢反彈，全年表現可說乏善可陳。陳玟瑾指出，放眼明年，干擾變數可望逐漸消退，隨國際資金回頭支撐台股評價，加上企業獲利於明年第三季開始有明顯進步，對後市並不悲觀，同時，景氣循環復甦、大陸解封、能源轉型、供應鏈持續重塑，料將擔綱明年投資主軸。

針對台股八大首選投資標的，瑞銀也緊扣明年的四大投資主軸，包括：台積電、聯發科、大立光搭上景氣循環復甦；中租-KY是大陸解封最大受惠股；台達電、信邦跟隨能源轉型結構性趨勢；矽力-KY、聚陽則與在地化與供應鏈重整題材相連結。

值得注意的是，摩根士丹利才剛基於大陸解封的預期，將陸股投資建議調升至「加碼」，對應到瑞銀提出明年四大投資主軸之一的大陸解封，可見外資所見略同，市場對中租-KY的關注度高也就不令人意外。

瑞銀對台股明年高點預期的基本假設為16,700點，距目前點位還有超過1成的上檔空間；樂觀情境中，要是企業獲利年增率能達到6％，遠優於基本假設的成長1％，且電子業庫存去化速度快於預期，終端需求復甦也強於預期，加權指數將值得擁有更高的評價，指數預期上看18,960點，上檔空間逼近3成。