台股第五千金將啟動歸隊行情，美銀證券指出，譜瑞-KY（4966）隨庫存去化，明年第一季起可望重新啟動拉貨動能，且首季營收如能超越季持平水準，將成為股價上攻催化劑，研判最壞狀況已過，升評「買進」，推測合理股價拉升到1,050元。

過去一兩季以來，PC供應鏈一直在致力於打消庫存，儘管截至第三季底，庫存天數仍處相對高檔，但供應鏈業者所做的努力似乎開始有點成效，放眼第四季與明年，業者普遍預期庫存將降到較健康水位，給了半導體晶片等上游零組件恢復拉貨動能的空間。

美銀證券認為，伴隨晶圓訂單縮減與通路去庫存，譜瑞-KY庫存金額將於第四季趨於穩定，營收也將在同時期觸底，待邁入明年第一季，反而替營收回溫與庫存回補創造有利條件，目前來看，美銀估計譜瑞-KY明年第一季營收可望與前一季度持平，不過，公司方面一旦提出任何更樂觀的看法，就會激勵股價向上。

再從歷史經驗來看，當譜瑞-KY營收季增率從衰退，轉向持平或正成長的拐點出現，九次經驗中，股價就有八次領先一季起漲，平均締造9％的報酬率。考量美銀證券估算譜瑞-KY本次營收季增率拐點將出現在明年第一、第二季，對譜瑞-KY後市並不悲觀。