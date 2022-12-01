再過一個月即將迎來2023年，而命理專家小孟老師在臉書上點名3星座，射手座、天蠍座、獅子座運勢旺到爆，不管是在社交上或是雙方有利益關係的場合，都能夠輕鬆應對，是人人都稱羨的萬人迷。

▍第三名：射手座

2023年講話將會變得幽默，鬼點子也特別多，擅於抓人心裡，不管異性或者同性都能一手掌握，對於有利益關係的人，射手座也能做足面子給對方，不過對於討厭的人不想受委屈還是會閃避，2023年萬人迷指數85%。

▍第二名：天蠍座

天蠍座越到年底越懂得包裝自己，會將缺點掩蓋起來，面對討厭的人也能假惺惺與他們相處，很難讓人察覺討厭誰，除此之外擅於處理別人的煩惱，只要有人跟天蠍座聊他們的困境，2023年馬上就能幫他們一掃而空，萬人迷指數100%。

▍第一名：獅子座

獅子座是一位人見人愛的人，因為穿著非常得體，講話也具有高竿手腕，朋友都認為他們的內在充滿無窮的魅力，當年老時也會講出很多人生歷練，越老越迷人，2023年萬人迷指數大破表120%。