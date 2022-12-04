有的人忘不了舊愛，是因重感情、戀舊，但有些人則是因為不甘心，《摘星工廠》運勢專欄指出，處女座、金牛座、獅子座很難忘記舊愛，因為曾費盡心力去維護，希望可以得到對方的回饋，所以一旦分手後，心裡會感到不服氣，因此無法放下感情。

▍處女座

不要怪處女座放不下，實在是因為他們對愛是帶著希望有結果的強烈願望，且費盡心思地去維護，在這過程中，一向很認真的處女座，付出很多也希望得到回饋，結束時便不可能馬上放下，有不能忘的執念。

▍金牛座

執著、固執的金牛座，談戀愛時會頃全力去愛一個人，全心全意地付出，金牛座很難承受無常的事情，覺得努力就要有回報，辛勤照料的愛情之花，必定可以看到花開，而花開一半就凋謝，會讓他們特別不甘心。

▍獅子座

讓獅子座不甘心的原因有兩種，一種是被辜負，想不通為何會那樣，明明自己的條件不錯，對對方也很好，另一種是接受不了舊愛分開後，過得比獅子座還要幸福快樂，雖然有點自私，但他們對舊愛就是有這種希望對方過得沒以前好的心理。