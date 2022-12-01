特斯拉執行長馬斯克入主社群平台後大力整頓人事與業務的強硬作風引發批評聲浪，但現在有一些矽谷巨頭跳出來支持他，網飛（Netflix）共同創始人黑廷斯（Reed Hastings）甚至公開讚揚這位全球首富是「地球上最勇敢、最有創意的人」。

臉書母公司Meta Platforms執行長祖克伯周三表示，他很想知道馬斯克管理推特內容審核的方法會怎樣，社群平台能採取不同的方法是一件好事。

祖克伯在《紐約時報》DealBook會議上表示，你可以同意或不同意馬斯克在做什麼或如何做，但我確實想看看結果如何，這會非常有趣。我猜想並不是所有事情都能奏效，但我認為有些可能行得通。

網飛創始人黑廷斯則表示，馬斯克的管理風格與他自己的不同，但「我100%相信他正在試圖竭盡全力來幫助這個世界」，因為馬斯克相信言論自由，以及言論自由在民主體制中扮演的角色。黑廷斯表示：「我不會這樣做，但我深表敬意」。