繼前一日觸及52周低點後，特斯拉周三股價飆漲近8%，收在183.20美元，受惠於花旗分析師調升特斯拉的股票評級與目標價，以及特斯拉執行長馬斯克表明韓國是該公司希望在亞洲新建工廠的首選之地。

這波強勁的反彈給了特斯拉投資人一個喘息的機會。由於大盤普遍下挫，以及資金從風險資產撤出，今年以來特斯拉股價已經腰斬。

花旗將特斯拉的股票評級從「賣出」調升至「中性」，並將其目標價從141.33美元大幅調升25%，至176美元。

分析師在報告中表示，我們認為今年以來的拉回已經與近期的風險/回報達成平衡。但從現在開始要看漲，我們希望對平均銷售價格和車輛毛利率的關聯（包括追蹤中國和歐洲近期的數據）以及對完全自動駕駛（FSD）技術的進展更具信心。

自2016年以來，馬斯克就一直向特斯拉投資人和客戶承諾，這家電動車大廠有能力將自家車輛變成像無人駕駛計程車（robotaxis）一樣的全自動駕駛車。但迄今特斯拉尚未實現承諾。

除了花旗銀行的投資報告外，馬斯克周三在與南韓總統尹錫悅會談時，對特斯拉終將在這個亞洲國家開設一家新工廠表示樂觀。

馬斯克上月底以440億美元收購推特後，便將注意力幾乎全轉向整頓該社群平台，引發特斯拉投資人的疑慮。

部分特斯拉分析師與投資人亦擔心馬斯克入主推特後所引發的風波最終可能影響特斯拉。摩根士丹利分析師Adam Jonas周三出具報告指出，推特的情況可能打擊消費者對特斯拉電動車的需求，並損害特斯拉的商業交易、政府關係與資本市場的支持。儘管如此，大摩仍給予特斯拉股票買進評級，並給予目標價330美元。