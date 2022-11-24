★分析

Wedbush Securities股票交易部門常務董事Michael James表示，股市要延續近來的升勢，就需要看到我們從11月聯準會會議紀要得到的信息。

Anson Funds投資組合經理Moez Kassam表示，投資人的熱情被重新燃起，他們在非常黑暗的隧道盡頭看到了美麗光芒。場邊有這麼多資金將湧回市場並伺機而動。

ACM Funds投資長Jordan Kahn在提到最新發布的經濟數據時表示：「我真的不認為有任何驚喜，這些數據似乎指出通膨風險仍然很高，且最近的數據顯示通膨比聯準會官員所想的更持久。人們看到一些人提到需要放慢升息步伐時會感到興奮，但市場早已消化12月升息50個基點的可能性。聯準會一直在升息75個基點，他們繼續以這樣的速度升息是不切實際的」。

★類股

標普500指數11大類股普遍收高，僅能源股跌1.16%。非必需消費類股漲1.33%，表現最佳；其次為通訊服務類股漲1.21%，公用事業股漲1.04%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數上漲2.27%，收在5,763.92點。

★重磅股

重量級科技股全漲，蘋果漲0.59%，微軟漲1.04%，亞馬遜漲1.00%，Alphabet漲1.45%，特斯拉漲7.82%，Meta漲0.72%，網飛漲1.68%。

道瓊指數方面，華特．迪士尼漲2.78%，漲幅最大；其次為Salesforce漲2.00%。安進（Amgen）跌1.27%，表現最疲弱，其次為 家得寶跌1.04%。

主要晶片股方面，輝達漲3.00%，超微漲1.53%，高通漲1.21%，恩智浦漲1.03%，德州儀器漲0.99%，應用材料漲0.83%，美光漲0.53%，英特爾跌0.50%。

★焦點股

特斯拉大漲7.82%，收在183.20美元。花旗集團將該電動車大廠的股票評級從「賣出」調升至「中性」。

Deere & Co大漲5.03%，收在437.52美元，創下歷史新高。該農林營造機具設備製造商上季獲利優於市場預期。

Nordstrom Inc收跌4.24%，在通膨高漲之際，該美國高檔百貨公司大打折扣吸引客戶，因此下修獲利預測。

★台股ADR

台積電ADR跌0.69%，收81.97美元，換算台股價格為511.79元。

聯電ADR跌0.53%，收7.49美元，換算台股價格為46.76元。

日月光ADR漲0.62%，收6.49美元，換算台股價格為101.3元。

中華電信ADR漲1.42%，收35.05美元，換算台股價格為109.42元。