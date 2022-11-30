華新(1605)開出12月盤價，由於11月不銹鋼主要原料鎳/鉬價格一路走揚，其中鎳均價漲幅高達美元3200/噸，拉抬不銹鋼廢料價格，墊高鋼廠的製造成本。華新表示，海內外客戶及終端市場需求尚未完全復甦，秉持與客戶共存共榮的精神，12月牌價仍謹部分反映成本。

以12月不鏽鋼盤價來看，304系列內銷調漲新台幣3000元/噸、外銷調漲美元100/噸；316系列內銷調漲新台幣4500元/噸、外銷調漲美元150/噸；200系列內銷調漲新台幣1000元/噸、外銷調漲美元30/噸。

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