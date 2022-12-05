友通(2397)2022年11月合併營收為新台幣14.24億元，年減少1.15%、月增加0.49%，登上歷史、今年第三高、四個月以來高檔。累計2022年1~11月合併營收為新台幣146.57億元，年成長25.05%，同創歷史新高紀錄。

友通周一雖然遭外資、自營商轉賣超，但股價穩揚，目標站穩60元關卡。

展望未來，友通副董事長李昌鴻表示，明年上半年雖須面臨庫存調整、高通膨、景氣放緩、總體經濟等不確定因素造成的市場變化，但各區域市場的新基建需求明確，帶動自動化、5G、AIoT等智慧應用產品成長，剛性需求強勁；因此友通除了謹慎提早因應外部風險外，也將優化內部庫存調控，配合客戶需求，全球在地化布局。

友通受惠生產自動化、數位轉型帶起的新基建浪潮，目前接單狀況良好並逐季提升產能，且將以嵌入式板卡、網安、工業自動化、高效能運算等四大應用領域，作為下一個長期發展目標。