日本央行有份調查報告30日指出，當地愈來愈多公司正在調高售價，也包括那些一直都不願意將更高成本轉嫁給消費者的業者，由此可看出日本社會所受的通膨壓力還在增加當中。

從日本特有的短觀季報的訪查可看出，日本從電子用品到藥妝店都在漲價，而這兩種商品業者，素來均以大幅折扣吸引客人上門。在原物料成本飆升後，有些忍了三十年都沒調高售價的日本公司，現在都改變心意並付諸行動。

該報告指出，當某個產業市占比重較大的業者漲價後，其它較小的日企也會跟進齊漲。日本央行有些部門出具的報告，雖不一定代表官方正式觀點，但央行在決定貨幣政策時，都會參考這些資料。

過去幾十年以來，日本消費者早已慣於身處通貨緊縮的環境中，大部分的日本公司行號也擔心一旦漲價就會把客戶給嚇跑，故用盡各種方式只要不出現財務赤字就好。

近年來，全球各地通貨膨脹相繼竄升，加上俄烏戰爭後，更是把燃料以及原物料價格推得更高，故生產者也不得不轉嫁給一般民眾。日本10月核心消費者通膨以高達3.6%並創40年新高，快接近日本央行通膨目標值2%的兩倍。

日本家庭每日生活的壓力快炸鍋，但日本央行行長黑田東彥卻一再表示，繼續實施超寬鬆政策不變。也就是熱錢淹腳目之下，日本短期內想要當地通膨降下來，應該是不太可能的。