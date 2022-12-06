克羅埃西亞在16強賽以PK戰驚險淘汰日本，本屆「藍武士」力克德國、西班牙，在死亡之組突圍，踢到PK戰才輸絕對是雖敗猶榮。不過英格蘭名將希勒（Alan Shearer）仍在英媒BBC批評日本的12碼技術太過差勁，「他們一派悠閒，為什麼不放下球，選好位置，用盡全力把球踢進去？」希勒說：「這對日本來說非常挫敗，好像他們根本沒練過PK。」

日本隊本屆的防守出色，小組賽加上淘汰賽，每場都只被踢進1球。小組賽不需要PK，但在16強戰開始，得分能力不強、防守出色的日本必須正視PK戰的技巧練習。

克羅埃西亞對於PK戰則是經驗老道，上屆16強、8強都是以PK戰淘汰對手（丹麥、俄羅斯）。英媒另一位球評威廉斯（Ashley Williams）說：「日本球員出腳時不像克羅埃西亞那樣有自信，這是經驗的差距。很可惜日本整個賽事都踢得那麼好。」

日媒《共同社》指出，日本隊在小組賽證明自己能與歐洲頂尖強隊周旋，同時「PK戰的技巧重於一切」。2010年世足賽，日本16強敗給巴拉圭，正規賽與延長賽都是0比0，最後巴拉圭在PK戰以5比3勝出。

不過也有球迷在網路反嗆BBC主播，PK戰技巧最爛的就是英格蘭，拿什麼臉批評日本？「三獅軍團」在世足PK戰成績只有1勝3敗（上屆才第一次贏），特別是1996年敗給德國那次，射失的戰犯就是現任英格蘭總教練邵斯蓋（Gareth Southgate）。