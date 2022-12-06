外貿協會（TAITRA）與日本貿易振興機構（JETRO）在睽違三年後，6日雙邊洽簽合作備忘錄，以擴大協助臺日企業合作拓展第三地市場，涵蓋三個重點國家包括印度、越南，墨西哥等，以及數位轉型、農林水產與食品業推廣等項目。

此次由貿協董事長黃志芳率團，赴東京參加疫後第一次T-J雙邊聯席會議，與JETRO理事長佐佐木伸彥洽簽合作備忘錄。雙方近年努力協助臺日企業合作拓展第三地市場，已促成數項成功案例，並在本次會議提出2.0版升級作法。

佐佐木表示，根據JETRO最新調查，因應供應鏈重組，日本企業傾向在地採購、生產、銷售；黃志芳回應，全球供應鏈重組趨勢升溫，未來三個重點國家為印度、越南，墨西哥，期二會能協助台日企業至三國布局供應鏈，聯手開發當地商機，為兩國創造互利雙贏的新局。

雙方亦進一步探討全球經貿受地緣政治、升息、通膨、供應鏈重組等干擾下，如何透過「數位轉型」、「臺日企業合作開發第三地市場」以及「加強農林水產與食品業推廣」來強化彼此服務與合作，並透過簽訂合作備忘錄（MOU），確立雙方未來3年合作方向。

黃志芳分享台積電到美國鳳凰城設廠帶動台灣供應鏈企業前往美國投資，預測台積電亦即將在熊本設廠，預期也有帶動效應，基於貿協及JETRO都肩負協助廠商海外布局的任務，提議一起合作協助台日企業參與台積電供應鏈。

此外，為了刺激加工食品出口，經濟部今年十月啟動「台灣食品全球GO」計畫，由貿協協助業者分散市場，日本為我國主要拓銷市場之一，協助彼此推廣農產品長期以來皆為TJ議約合作的項目，佐佐木表示，明年將組團赴台參加台北國際食品展，協助日本農業對外拓銷；黃志芳亦回應將明年率大型展團赴東京國際食品展，雙方藉由東京食品展及台北國際食品展兩平台，互組國家館，並協助安排與當地進口商媒合與洽談。