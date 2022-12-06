民眾在路邊放置三角錐，涉嫌收取「帶位停車費」，警方要求移除否則依法開罰。（警方提供／楊靜茹南投傳真）

日月潭附近公有地疑似也遭人收取停車費，警方設置公告提醒。（警方提供／楊靜茹南投傳真）

民眾在臉書《爆料公社》貼文指出，他4日到南投縣日月潭旅遊，因為水社碼頭附近停車場滿了，遇到路邊很多招攬停車的人，原本以為是私有地收取停車費200元，跟著騎乘機車的男子前往停車，沒想到卻是停放路邊。

爆料人說，他們跟對方反應後，對方起出先裝傻，接著知道凹不過才願意退費，痛斥招攬停車收費的人根本是做無本生意，po文發問：「請問有人遇過這種情況嗎？」網友議論紛紛，認為帶位停車的人被抓包才退費，可見這已經不是第一次，直言：「日月潭本來就很黑！不管是停車、搭船，都要很注意！」

對此日月潭國家風景區管理處指出，已經請警方嚴加查辦，若遊客遇到類似狀況，可以拒絕繳費，若被強迫繳停車費，建議可蒐證、並保留收據報警。

警方指出，民眾在路邊放置三角錐，視同道路堆置雜物，可依《道路交通管理處罰條例》處罰，已請當地派出所加強查緝，若民眾遭開罰仍堅持不撤除三角錐，將會同縣府依《廢棄物清理法》清除，已函請南投縣政府加強管理。