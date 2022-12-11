日本東京昨天深夜發生一起死亡意外，一名男子可能因酒醉不慎摔落無設置月台門的車站月台遭電車撞死，連跳下月台想伸援的友人也被撞成重傷。

日本TBS電視台報導，這起意外發生在12月10日深夜11時左右，50多歲男性在東京都杉並區的JR阿佐谷車站內，從月台摔落到軌道區被電車撞死。

警視廳表示，50多歲的死者友人當時跳下月台想把死者拉到軌道旁，結果也被電車撞成重傷。

事發車站月台並無設置月台門，警方從死者體內驗出酒精，正就可能是因為酒醉不小心摔落月台進行調查。

鐵道作家伊原薰在這則網路新聞下方留言說，為了救人跳進軌道區是自殺行為，絕對不要這麼做，正確作法是先按押月台上的SOS緊急按鈕，通知電車緊急停車。

他說，四周民眾如果看到類似情況也可以幫忙按緊急按鈕；如果看到有人想跳進軌道區，事前阻止非常重要。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1111211

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