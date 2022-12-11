當時搭乘的乘客也在網路揭露此事。（黃敬文翻攝）

新北市新莊區昨（10）日晚間發生一起計程車肇逃事故，有輛載著客人的計程車沿中港路往中原路方向行駛時，竟不慎沿途將3輛停在路邊的機車撞翻，路人見狀一度還持雨傘示意計程車，然而駕駛還渾然不知地繼續駛離；新莊警方獲報後不久便通知司機到案，訊後依道路交通管理處罰條例第62條舉發在案。

據了解，這名65歲的黃姓司機在10日晚間載送一名客人返家，途中經過中港路556號附近時竟一路將3輛停在路邊的機車撞翻，路過行人傻眼立刻揮舞雨傘示意黃男，結果他竟渾然不知地繼續往前開，並左轉中原路駛離。

所幸有目睹車禍的民眾通知警方，隨後新莊警方在11日凌晨1時通知黃男到案說明，並對他實施酒測，酒測值為0，也不涉及毒駕，黃男表示沒有注意到撞到機車，不過由於他肇事逃逸違規事實明確，因此新莊警分局交通分隊已依道路交通管理處罰條例第62條舉發在案。

另外，當時在車上的郭姓乘客，事後也在社群平台「我是新莊人」表示，當時他乘坐的這輛計程車撞了一排停在路邊的摩托車，然後當沒事逃逸，如果有人停在那附近的摩托車被撞需要目擊證人，「他就是計程車的乘客」。