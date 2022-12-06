菲律賓政府六日表示，十一月CPI（消費者物價指數）增幅超過預期且登上8%，並創2008年金融海嘯發生以來最高。現在最傷腦筋的莫過於菲律賓央行，因為當地利率在經過六次不同規模的升息後，已經從2%來到5%高位。

菲國上個月的CPI會暴衝，主要是因為食物價格漲太高所致，市場預估值則是7.8%。不過，卻是在當地央行預測範圍7.4%至8.2%之間。若剔除波動較大的食品以及能源項目，核心CPI漲6.5%，也高於十月5.9%。

菲律賓通膨真正失控的時間點，應該可說是從今年初開始。根據統計資料，菲國今年元月通膨還只有3%，然後逐月成長之下，慢慢在五月超過5%，九月逼近7%，然後現在正式進入8字頭。

上個月中才又升息三碼，也就是75個基本點的菲國央行，曾在接受財經媒體專訪時明確指出，十二月中旬表定會議上，還是會繼續調升利率，與會專家現正在討論的是要升兩碼或三碼比較合適。