由科技股領跌，周一香港恆生指數盤中下挫1.88%，報19525.94點。國企股(H股)跌2.62%，報6654.86點。

恆生科技股指數目前大跌3.3%，成份股跌多漲少，嗶哩嗶哩跌4.8%，表現最佳；其次為華虹半導體漲1.5%。理想汽車第三季虧損擴大，股價下挫11.5%，跌幅最大，其次為小鵬汽車跌10.8%，舜宇光學跌10.7%。

舜宇11月手機鏡頭出貨量年減26.4%、月減9.3%，反映整體智慧手機市場需求持續減弱。受此拖累，丘鈦、高偉電子、比亞迪電子、瑞聲同步走跌。

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