美系外資針對PC半導體出具最新研究報告，指出PC的庫存消化恐將持續至2023年第一季，在第二季恢復正常水準，就PC相關半導體個股中，首選譜瑞-KY(4966)，給予譜瑞-KY評等加碼、目標價825元；另外，給予祥碩(5269)加碼評等、目標價818元，瑞昱(2379)中立評等、目標價244元。

美系外資表示，10月初開始PC半成品轉為樂觀，預估譜瑞-KY明年上半年PC出貨量將會呈現年度正成長，譜瑞-KY仍是PC相關半導體的首選。儘管PC終端需求仍然低迷，但相信在晶圓本成本降低下，預計明年第一季將對PC半成品產生有意義的推升。另外，蘋果iOS客戶在第四季出現連續下降後，明年第一季需求將恢復穩定。在2023年維持本益比16倍的推估下，給予譜瑞-KY評等加碼、目標價825元。

美系外資表示，PC市場逆風下，祥碩的晶片組業務劣於預期，主要是受庫持續在調整的影響，因此，預計祥碩第四季營收季減25~30%、明年第一季持續季減少5~10%，也看到第四季恐因需提列庫存損失，將會對降稅毛利率產生影響，另外，也看到USB4相關產品的延遲，預計最快明年第二季開始出貨，給予加碼評等、目標價818元。

美系外資表示，預計瑞昱明年上半年的營收缺口將更大，主要是因為瑞昱的PC業務修正來晚於同業，主要是有鑑於某些組件(例如:音頻編解碼器)的顯著市場份額，該狀況在明年上半年將更為顯著，給予瑞昱中立評等、目標價244元。