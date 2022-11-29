證交所將於明（30）日召開有價證券上市審議委員會，審議永道-KY（6863）股票上市案。

永道射頻技術公司為永豐餘集團旗下公司，該公司負責人為何奕達，公司資本額為6.6億元，申請上市時之淨值為37.8億元，主要業務為無線射頻辨識（RFID）電子標籤之研發、製造及銷售。

在稅前純益方回，2019～2021年各為4.79億元、3.89億元、3.32億元，2022年前三季3.29億元，每股稅後盈餘（EPS）各為6.35元、5.08元、4.07元及4.03元。