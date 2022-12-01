台灣證券交易所指出，由於現行公開發行公司產業類別多集中於電子工業及生技醫療業等大眾產業，若依產業類別編碼有可能造成傳統產業預留編碼數過多，但電子、生技類股編碼數不夠用情況，因此，為改善此一現象，證交所修正編碼原則，未來股票編碼去除產業別及市場別原則，使現餘股票代號使用得以活化，預計明年2月13日起實施。

證交所表示，現行股票編碼原則，以產業類別作為主要原則，如「11XX」區間股票代碼為水泥類、「12XX」區間股票代碼為食品類，早年大眾產業編碼專屬區間用罄，改以產業共用區間為主，如「69XX」區間；依產業類別編碼易造成傳統產業(如水泥、食品、玻璃陶瓷、造紙及橡膠等產業)預留編碼數過多，但大眾產業共用編碼數可能有用罄之虞的不衡平現象。

為改善以上現象，未來股票編碼去除產業別及市場別原則，使現餘股票代號使用得以活化；去除產業別及市場別主要考量現行大眾產業編碼業與其他產業共用的代號區間，且編碼採一碼到底原則，公開發行公司股票給號後更改產業類別或變更股票市場別後，股票代號不再更動，多數股票已無從藉由股票代號辨識所屬產業及市場別。

實施後將接續現行不分產業的共用代號區間「69XX」往後給號至「99XX」間可用股票代號用完後，再回至「11XX」股票區間可使用股票代號繼續給號，所以未來「11XX」將不一定代表是水泥類股。