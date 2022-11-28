市場歷經2022年的股債齊跌，利率和通膨齊揚下，2023年投資人要留意那些風險。台北富邦銀行資深副總經理吳傳文表示，投資人應注意四大風險，而在美元和日圓價方面，美元指數高檔震盪，日圓在明年更換新的央行總裁後，可能會轉變多年來超寬鬆的貨幣政策，據此日圓可望止貶。

一是中國房地產急遽降溫，成長動能受限，地產是中國經濟增長的重要支柱之一，2021年以來，中國政府整頓加上疫情導致的經濟下滑，中國的房地產市場也隨之急劇放緩，至2022年10月，中國70大城新屋均價已連續第14個月下滑，近期振興計劃雖可能緩解壓力，但難以扭轉局面。二是能源危機推落歐洲經濟陷入衰退，2022年因俄烏戰爭，德國花費占GDP2.2%的金額實施能源補助。預估2023年，德國能源補助金額占GDP比將進一步上升至3.1%。而歐元區第三季GDP年成長率為2.1%，但受能源危機衝擊，預計將在明年上半進入衰退。三是地緣政治緊張造成的供給斷鏈風險，2022年以來北韓發射導彈的數目大幅增加，北亞地緣政治緊張情勢，不僅對南韓經濟與股市造成威脅，也將威脅全球供應鏈再次斷裂。最後則是債務上限危機影響美股短期投資信心，參考2011年美國債務聯邦債務處及上限時的歷史經驗，當時美股最高曾下挫達15.8%，經過近半年才反彈。目前美國聯邦債務已經非常接近31.4兆的上限，美國銀行預計2023年2月就會達到債務上限，2023年9月就會有違約風險，對此美股震盪的隱憂，投資人不可不慎。

綜觀2023上半年，吳傳文總結，股票市場部分，美國基本面優於其他主要開發國家，預估2023標普500企業盈餘成長4.1%，美股配置優於歐股；價值、低波動與高股息股票較成長型股票具有優勢，投資人可考慮增加配置。債券市場部分，預估聯準會將於明年上半停止升息、終點利率約5-5.25%。這對美債來說是利多，建議可增加債券的配置比重。其中投資級債券債信佳，能抵禦景氣逆風，配置上會優於非投資等級債。

大宗商品部分，地緣政治衝突有利於能源與農產品，而停止升息則有利於貴金屬，原油價格上，預估西德州原油價格每桶落在80-100美元之間。而在外匯市場部分，美國實質利率維持高檔，美元具利差優勢，於高檔展現韌性，預估美元指數位於106-112箱型整理；而近期國門解封，國人關注的日圓，則因日本央行超級寬鬆政策將轉向，預計日圓將獲得支撐，美元兌日圓區間將落在133-148，建議國人可視本身需求，逢低分批兌換。