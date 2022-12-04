儘管大陸政府極力穩房市，多數房企仍有較大償債壓力。近期大陸多家機構陸續公布11月房地產市況，其中克而瑞地產研究中心2日報告顯示，2022年前11個月，大陸百強房企累計銷售業績年減逾40％，11月單月年減超過25％。

香港經濟日報報導，克而瑞指出，2022年全年商品房規模可能縮減至14兆元以下（2021年為18.2兆元），土地拍賣市場冷清將對2023年第一季甚至上半年產生較大壓力。

克而瑞表示，2022年以來即使多數房企選擇不公開披露年度目標，或是主動調降，但整體目標完成情況明顯不如預期。在已公開披露年度目標的具規模上市房企中，多數的完成度遠低於2021年同期，截至10月底，不少企業仍未完成目標的80％，甚至不到70％，造成11月房企銷售去化壓力進一步放大。

克而瑞又指，目前大陸「信貸、債券、股權」救市三箭齊發，全面支持房企融資，紓困方向也從此前「救項目」轉換到「救項目與救企業並存」。房企供應側改革已漸近尾聲，整體融資環境有望得到實質性改善。隨著融資功能逐漸恢復，大陸央企、國企和優質民企經營有望逐漸回歸正軌，至於爆出風險的房企仍將有序出清。

不過，多數房企仍然面臨較大償債壓力，營運改善核心還是在於銷售端，在短期銷售依舊疲軟下，只能耐心等待預期修復與需求改善。