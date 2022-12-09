諾貝兒（6844，丁丁連鎖藥妝）11月營收2.96億元；1至11月累計營收38.47億元，年成長10.30％。搶攻銷售旺季熱潮，諾貝兒將於下周在澎湖拓點，為營運添加動能。

諾貝兒表示，丁丁連鎖藥妝插澎湖，馬公門市預計12月17日開幕。董事長馬公門市預計將於12月17日開幕。指出，丁丁是從嬰婦用品起家的藥局通路，販售品項豐富齊全，讓澎湖民眾有更多的選擇及便利。

此外，丁丁連鎖藥妝也積極布局銀髮市場，提供各式醫療輔具用品，為了配合政府長照2.0政策，向縣府衛生機關申請長照輔具特約商店，日後民眾前往購置輔具可享有政府補助金額與代償墊付的便利，由丁丁藥局協助代為申請補助核銷。

展店版圖除了澎湖外，臺南大灣本月也有門市即將開幕，可望再提升業績表現。諾貝兒表示，從過往經驗來看，12月起的周年慶到隔年的元宵節多為銷售旺季，今年加上新展店以及環境利多因素加持，可望再衝一波亮眼成績。