美國罐頭湯生產業者金寶湯公司（Campbell Soup Co）表示，由於先前產品漲價帶動銷售攀升，加上供應鏈也開始恢復好轉跡象，它目前預估2023會計年度銷售額將增長7％至9％，高出前估的4％至6％增幅。