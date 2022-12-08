金寶湯調高2023年度銷售預估 23:152022/12/08 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國罐頭湯生產業者金寶湯公司（Campbell Soup Co）表示，由於先前產品漲價帶動銷售攀升，加上供應鏈也開始恢復好轉跡象，它目前預估2023會計年度銷售額將增長7％至9％，高出前估的4％至6％增幅。 拜登：台積電擴大在美投資 半導體遊戲規則 將改變 生化複合肥料的需求看好 全宇-KY前11月營收年增逾7成 沈榮津：台積電東進時機恰當 #金寶 #調高 #銷售 #美國 #罐頭 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 張國城：大陸發動台海危機 欲測試美國的「戰略清晰」 16:362022/12/08 兩岸 英美建立能源夥伴關係 美對英天然氣出口量將倍增 07:502022/12/08 財經 台積電赴美風光開廠 王牌分析師驚曝3大未爆彈：不妙 11:402022/12/08 財經 海外出貨衝 南光明年爆發強 04:102022/12/08 證券．權證 ASML光刻機定案？外媒：荷蘭將宣佈新措施配合美禁售中國政策 17:372022/12/08 兩岸 時論廣場》美中全球競爭 台灣做好自己（蘇泳霖） 18:372022/12/08 時論廣場 時論廣場》理性看待台積電赴美效應（杜震華） 18:572022/12/08 時論廣場 拜登：美國將重回全球製造龍頭地位 張忠謀警告 全球化和自由貿易幾乎已死 04:102022/12/08 財經焦點 12月起CAS併入財報 華新Q4營運有撐 04:102022/12/08 證券．權證 這個冬天不好過 美國民眾取暖成本暴增 23:382022/12/08 財經 旺季不旺 瑞智11月、前11月銷售及營收下滑 11:222022/12/08 財經 大陸晶片又慘了？美施壓太恐怖 這國「撐不住」擬加入制裁 09:302022/12/08 財經 台積美國設廠掏空台灣？ 工商界看法分歧 04:102022/12/08 財經焦點 拜登搶輸大陸糗了？石油強國靠攏北京：超不爽美國這些事 11:142022/12/08 財經 美國防部雲端大單 亞馬遜、谷歌、微軟、甲骨文共同取得 14:372022/12/08 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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