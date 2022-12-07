苗栗縣長當選人鍾東錦強調人事以安定為原則。（李京昇攝）

九合一選舉落幕，中央選舉委員會委員王韻茹、法政處長賴錦珖7日到苗栗縣議會，頒發當選證書給苗栗縣長當選人鍾東錦，縣長徐耀昌到場觀禮。鍾接下證書後表示，當選榮耀要歸功給全苗栗縣民。針對內閣人事，他強調以安定為原則，副手請現任副縣長鄧桂菊暫代，新任人事約3、4月後一次到位。

鍾東錦接下當選證書後發表感言，他說，能夠勝選還是要歸功所有的苗栗縣民，以及縣長徐耀昌夫婦、立委陳超明大力協助，選舉靠個人沒辦法勝選，必須要靠團隊，雖然他自己也很努力，但還是有很多不足的部分，所以真的需要團隊協助跟幫忙，畢竟一個人的思慮沒有這麼周全，所以他很感謝團隊每一個成員。

針對未來內閣人選，鍾東錦還是強調人事以安定為原則，他表示，馬上就要過年，現在臨時人員、約聘雇人員會繼續沿用，讓大家好過年，這也是大家期待，沒有必要這時候很緊張。

鍾東錦說，關於副手他有請現任副縣長鄧桂菊多幫忙幾個月，至於祕書長陳斌山也是表現可圈可點，且溝通能力很強，也會請陳幫忙一陣子，讓他有時間找適當人選，預計3、4個月評估適當人選，人事要動一次動到位會比較圓滿，這也有傳承的意味，他更笑稱縣府仍然沒有改朝換代。

另外，被問到是否可能向藍營或外縣市借將，鍾東錦表示，苗栗人才濟濟，有很多適當的人選，他也歡迎各方人才返鄉苗栗，跟他一起為苗栗奉獻，目前也有不少資歷豐富的人才有意願，他會審慎評估選出最好人選。