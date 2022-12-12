中國外長王毅今（12）日下午與韓國外長朴振舉行視訊會晤，雙方商定保持溝通，推進中國國家主席習近平訪韓等事宜，並保持兩國元首交往和對話形勢。

韓聯社引述韓國外交部消息報導，王毅和朴振舉行歷時約1小時15分鐘的視訊會晤，就雙邊關係、朝鮮半島問題、國際地區局勢等交換意見，並達成上述共識。

雙方一致認為，習近平和韓國總統尹錫悅在11月二十國集團（G20）峰會期間舉行的雙邊會談，為兩國在開啟基於相互尊重、合作共贏的原則，符合兩國共同利益的新合作時代方面具有里程碑意義。雙方決定朝著兩國元首為雙邊關係發展指明的方向，密切合作推進會談後續工作。

雙方商定除兩國外長互訪之外，還舉行兩國外交安全「2＋2」對話、外交部門高級別戰略對話、人文交流促進委員會會議和1.5軌對話等，通過各種管道繼續加強兩國高層密切交往。雙方還就8月線下會談的內容之一達成共識，即圍繞兩國外交部門商簽關於韓中關係未來發展的共同行動計劃一事儘快開展磋商。

雙方就朝鮮半島問題交換意見。朴振對北韓持續發起挑釁表示擔憂，並強調實現北韓無核化符合韓中兩國的共同利益，當前兩國應攜手合作。王毅表示，中方願意繼續為此發揮建設性作用。朴振還呼籲中方積極支援韓國對北韓路線圖「大膽構想」等通過對話解決北韓核問題的努力。

雙方同意攜手推動在加強供應鏈互聯互通、加快自貿協定第二階段談判、增加往返兩國的航班量、擴大人員往來及促進文化內容產業交流等多個領域取得實質性合作成果。

此外，雙方一致認為兩國在經濟復甦、應對氣候變化等多個全球性問題方面有著廣泛的共同利益，並就相關領域開展緊密溝通與合作達成共識。

這是習近平和尹錫悅11月會晤並就活躍韓中高層交往的必要性達成共識後，兩國外長的首次會面，也是二人在青島舉行會談後時隔4個多月再次會晤。雙方此前曾就中國外長回訪韓國形成共識，但受疫情等因素影響，王毅難以在近期訪韓，因此決定當天舉行視訊會晤。