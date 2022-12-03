推特（Twitter）的新老闆馬斯克（Elon Musk）轉推了一系列推文，揭露了公司的內部文件，這些文件似乎顯示前任管理層在2020年美國總統大選期間刻意埋沒或封鎖了杭特‧拜登（Hunter Biden）的筆電醜聞和相關故事（筆電門）。

What really happened with the Hunter Biden story suppression by Twitter will be published on Twitter at 5pm ET! — Elon Musk (@elonmusk) December 2, 2022

據土耳其國營《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）3日報導，獨立記者泰比（Matt Taibbi）在一長串推文中談到，他收到了來自推特的「數千份內部文件」，並指出推特曾經壓制過拜登筆電門故事傳播，並且阻止人們在推特上發佈相關貼文和討論。

推特採取了非常規措施來壓制相關報導和貼文，刪除鏈接併發布警告說它可能是「不安全的」。推特甚至直接封鎖了相關信息的傳遞，這種工具迄今為止只保留給極端情況，例如兒童色情信息或影片。

1. Thread: THE TWITTER FILES — Matt Taibbi (@mtaibbi) December 2, 2022

《紐約郵報》（New York Post）2020年的一則新聞：「Smoking-gun email reveals how Hunter Biden introduced Ukrainian businessman to VP dad,」，這篇報導談是，杭特‧拜登是如何介紹烏克蘭商人給時任美國副總統，也就是他的爸爸，現任美國總統拜登。

The Laptop From Hell Confirms Joe Biden Lied About His Family's Foreign Business Dealings. The #twitterfiles REVEALED it! The Biden family enriched themselves by leveraging Joe Biden's position for lucrative foreign business deals, & Joe Biden knew it the entire time. pic.twitter.com/307guXzOyW — Golf Girl 🏑⛳️❤️ (@GolfGirl_Love) December 3, 2022

但這個故事從未在主流媒體上獲得關注，部分原因可能是推特過濾了這個故事，並扼制了公眾進行傳播。

在《紐約郵報》發表這篇報導不久後，推特指出對駭客盜出的資料內容感到擔憂，於是封鎖相關報導。因為，推特有一項反對傳播「駭客盜取的內容」政策，推特當時引用了這一政策作為壓制該文章的原因之一，畢竟，這是政治活動家在2016年大選期間竊取並洩露民主黨人電子郵件的產物。

tonight reminds me of the time when i published the laptop from hell that you said i couldn't be a journalist because i worked at fox news when i was 23, david https://t.co/NjH0XUDPnB — Emma-Jo Morris (@EmmaJoNYC) December 3, 2022

一位前推特員工描述公司的這一個決定「他們就只是自己做出決定而已，」「駭客攻擊是藉口，但在幾個小時內，幾乎所有人都意識到這是不可能的。但沒有人有膽量扭轉它（公司政策）。」

泰比對內部文件的描述指出，推特以前的管理階層偏袒民主黨，原先，這種偏袒民主黨政治立場，過去從未蔓延到管理階層的頂端，直到大家意識到時，已經為時已晚。

泰比在推特上寫道：「推特/杭特‧拜登筆電門的一個驚人的副情節是，有多少事情是在前執行長傑克多西（Jack Dorsey）不知情的情況下進行的，而且即使在多西插手之後，情況也花了多長時間才得到「解脫」（正如一位前僱員所說）。

多西在國會關於「假信息和社群媒體」的聽證會上說，阻止《紐約郵報》的報導是一個「完全錯誤」，推特和臉書採取了重大措施來限制該文章的傳播。推特阻止員工在推特上發佈相關報導的鏈結或在私人信息中發送該報道。

臉書說，它正在「減少」這篇文章的傳播，同時讓第三方事實核查人員對其進行審查。泰比寫道，他沒有看到任何證據表明政府參與了推特封鎖相關報導的行動。

杭特‧拜登表示，美國德拉瓦州（Delaware）的聯邦檢察官正在調查他的稅收，但他沒有受到指控，他一直否認有任何不當行為。