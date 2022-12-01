據金融時報引述知情人士的說法，除非馬斯克(Elon Musk)能夠嚴格遵守內容審查規定，否則歐盟威脅將禁止推特。

據了解，歐盟產業事務主管Thierry Breton周三在與馬斯克的視訊會議上做出上述的陳述。Breton告訴馬斯克，必須遵守一份規則清單，包括放棄以「武斷」方式恢復被禁止的用戶，以及同意在明年之前對該平台進行「廣泛的獨立審計」。

根據歐盟專員Breton的說法，他對馬斯克表示，為了要遵守歐盟規定，推特還有很多工作要做。

「還有大量的工作要做，因為推特必須執行透明的用戶政策，顯著強化內容審核並保護言論自由、處理假資訊及限制針對性廣告」。

馬斯克和Breton同意，歐盟將於2023年初在推特總部進行「壓力測試」，以評估推特遵守歐盟規則的情況。

Breton此前曾敦促馬斯克，須遵守歐盟規定，禁止線上仇恨言論和虛假資訊，並擔心馬斯克大量裁員，公司是否仍有能力執行規定。歐盟執委會司法主管Didier Reynders也曾表達類似的看法。